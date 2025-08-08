Kasımpaşa, Antalyaspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk maçında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve hakem Alper Akarsu yönetiminde gerçekleşecek.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında deplasmanda yarın Hesap.com Antalyaspor'un konuğu olacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz ikilisi yapacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum

Açtı ağzını yumdu gözünü: Bunu kabul edemiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.