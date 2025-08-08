Kasımpaşa, Antalyaspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında deplasmanda yarın Hesap.com Antalyaspor'un konuğu olacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz ikilisi yapacak.