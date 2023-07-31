Kasımpaşa, Altınordu'dan kaleci Ali Emre Yanar'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Altınordu'dan kaleci Ali Emre Yanar'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon 1. Lig'de Altınordu forması giyen 25 yaşındaki file bekçisi, sağlık kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ali Emre Yanar, geçen sezon 1. Lig'de Altınordu formasıyla 32 karşılaşmada görev aldı.