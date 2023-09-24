Kasımpaşa, Adana Demirspor'u mağlup etti

Adana Demirspor maçının ardından

OLGUCAN KALKAN-SERHAN TÜRKİSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. 3 kırmızı kartın çıktığı mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Garip bir maç olduğunu ifade eden Kemal Özdeş, şunları kaydetti

'Maç sonunda belki de kariyerimde ilk kez aldığımız 3 puana sevinemedim. Eksiklerimiz vardı. Risk alarak oynayanlar vardı. Yine de oyunun ilk 20 dakikası referans oldu. O bölümde 11'e 11'ken istediğimiz oyunu oynadık. Rakip alana yerleştik, etkili olduk. Rakibi kaleden uzak tuttuk. Rakibimizin yetenekli oyuncuları var. Kalecilerinin kırmızı kartının ardından öne geçtik. Sonrasında itirazdan ikinci kırmızı kartı gördüler. Doğru oynamadığımızda problem yaratacaklarını biliyorduk. Yaptığımız bazı tercihler yanlıştı. 2-0 olduktan sonra biraz daha oyun bozuldu. Rakip oldukça risk aldı. Aldıkları riski değerlendiremedik. Hemen sonuca gitmeye çalıştık bu bizim oyun formatımız dışındaydı. Maçın sonunda bir penaltı verildi. Bence penaltı değildi. Oyunun sonunda rakibimiz buradan puan alabilirdi. İlk 20 dakikadaki etkili oyun aklımda kaldı. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Trabzonspor'a 5-1 kaybettiğimizde bile daha fazla pozisyon ürettik. Bu maç istediğimiz oyunu oynamadık. Bunun için üzgünüz. Yarın dinleneceğiz. Salı günü sakatlarımız da dönecek. Karagümrük maçına hazırlanacağız. Bizim sermayemiz olan doğru oyunu geliştirmeye çalışacağız. Etkili oyunlarımıza geri döneceğiz.

KLUİVERT SONUNA KADAR YÜREĞİMİZİ ORTAYA KOYARAK KENDİ FUTBOLUMUZU SAHAYA YANSITMAYA ÇALIŞTIK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, 9 kişi kalmalarına rağmen maç sonuna kadar mücadele ettiklerini belirterek, 9 kişi kalınca 11 kişiye karşı oynamak zor olabilir ama sonuna kadar yüreğimizi ortaya koyarak kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık. Galibiyet için sahaya çıkmıştık ama gereksiz hatta yapılmaması gereken şekilde kırmızı kartlar görmek maçın gidişatını değiştirebiliyor. Maçın sonuna kadar mücadele ettik. Futbolcularıma her şeye rağmen devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu maçı üstümüzden atıp çarşamba günü Beşiktaş maçına hazırlanmamız lazım. Umarım tekrardan istediğimiz futbolu ortaya koymaya devam ederiz? ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ MAÇINDA VEDAT VAR, O DA İYİ KALECİ'

Ertaç Özbir'in kırmızı kart cezası, Karacic'in listede olmaması, Magomedaliev'in ise statü gereği Beşiktaş karşısında görev alamayacak olmasıyla ilgili gelen soru üzerine Kluivert, 'Çok fazlasıyla ters köşe olmuş olabilir. Ancak Vedat var. O da iyi bir kaleci. Her zaman takımla beraber çalıştı. Belki bir sürü kaleci kaybettik ama bir sürü kalecimiz var. Vedat'ın kendi performansını sahaya yansıtacağını biliyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.