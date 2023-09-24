Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın kaleye sokulup kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'ten kornere gitti.

15. dakikada Hajradinovic'in pasında penaltı noktası yakınlarında topa sahip olan Ngoy'un düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Adana Demirspor yarı sahasına kadar kalesini terk eden kaleci Ertaç'ın kısa pasında Ben Ouanes topla buluşur buluşmaz orta yuvarlak yakınlarından vuruşunu yaptı. Kalesinden çıkan kaleci Ertaç, ceza sahası dışında Ben Ouanes'in şutuna elle müdahale etti. Hakem Yasin Kol bu pozisyonda Ertaç Özbir'e direkt kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Belhanda'nın direkt kaleye yaptığı vuruşta kaleci Gionniatis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+7. dakikada taca çıkan topa vuran atan Stambouli, hakem Yasin Kol tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Sarı kartı bulunan Stambouli, ikinci kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Hakemler: Yasin Kol, Tuğberk Curbay, Anıl Usta

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omeruo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Gomis, Hajradinovic, Ngoy

Yedekler: Ali Emre Yanar, Duhan Aksu, Erdem Çetinkaya, Saddiki, Selim Dilli, Muhammed Ayeş, Bastien, Taylan Aydın, Sinan Alkaş, Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı (Magomedaliev dk. 24), Yusuf Erdoğan, Belhanda, Niang

Yedekler: İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan, Abdulsamet Burak, Zeneli, Dorukhan Toköz, Nani, Yusuf Barasi, Balotelli

Teknik Direktör: Patrick Kluivert

Gol: Aytaç Kara (dk. 25) (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Ertaç Özbir (dk. 19), Stambouli (dk. 45+7) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Aytaç Kara (Kasımpaşa) - İSTANBUL