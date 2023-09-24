Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, ilk defa kazandıkları bir 3 puana yeteri kadar sevinemediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, ilk defa kazandıkları bir 3 puana yeteri kadar sevinemediğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, garip bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

Sahaya eksiklerle çıktıklarını anlatan Özdeş, şunları kaydetti:

"İlk defa kazandığımız 3 puana çok fazla sevinemedim. Oyunun ilk 20 dakikası referans oldu benim için. Maç 11'e 11 iken istediğimiz oyunu oynadık. Rakip yarı alana yerleştik, rakibi kalemizden uzak tuttuk. Etkili, yetenekli oyuncuları var. Kalecinin kırmızı kartından sonra öne geçtik. Sonra 2. kartı gördüler. Devre arasında rakibin 9 kişi oynamasının doğru oynamadığımızda bize problem oluşturacağını söyledik. İkinci yarıya iyi başladık, 2-0'ı bulduk ama ondan sonra oyunumuz bozuldu. Rakibimiz risk aldı ama biz bu riski değerlendiremedik. Çabuk sonuca gitmeye çalıştık. Bu bizim oyun formatımız dışındaydı. Yaptığım tüm hamleleri doğru oynamak için yaptım. Rakibimiz son dakika gol bulsa puan alabilirdi. Bugün sadece 3 puan kazandık."

-Kluivert: "Maçın sonuna kadar mücadele ettik"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, gereksiz kırmızı kartlar gördüklerini ve bu durumun maçın gidişatını değiştirdiğini dile getirdi.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını vurgulayan Kluivert, "9 kişi kalınca 11 kişiye karşı oynamak zor olabilir ama sonuna kadar yüreğimizi ortaya koyarak kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık. Galibiyet için sahaya çıkmıştık ama gereksiz, hatta yapılmaması gereken şekilde kırmızı kartlar görmek maçın gidişatını değiştirebiliyor. Maçın sonuna kadar mücadele ettik. Futbolcularıma her şeye rağmen devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu maçı üstümüzden atıp, çarşamba günü oynayacağımız Beşiktaş maçına hazırlanmamız lazım. Umarım tekrardan istediğimiz futbolu ortaya koymaya devam ederiz." diye konuştu.

Kluivert, Beşiktaş ile oynayacakları erteleme maçında 3 kalecilerinin olmayacağına ilişkin soruya, "Fazla ters köşe olmuş gibi olabilir ama elimizde Vedat (Karakuş) var. Gayet iyi bir kaleci. Kaleciler kaybettik ama oynayabilecek durumda kalecimiz var. Vedat'ın kendi performansını sahaya yansıtacağını biliyoruz." şeklinde yanıt verdi.