Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ardından - Ümit Şengül

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ümit Şengül, maç boyunca çok üstün oynadıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, "Müsabakaya inanılmaz derecede iyi başladık. Maçın başından sonuna kadar üstün oynadığımızı düşünüyoruz. 11'e 11 oynarken 2 gol bulduk. Rakip takımdan oyuncunun atılmasıyla fark daha da açıldı. İkinci yarının başından bu yana inanılmaz bir performans ortaya koyuyoruz. Futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Kalan 5 maçta en fazla puanı alıp, ligi iyi bir noktada tamamlamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kasımpaşa'nın ikinci yarıda yakaladığı çıkışta teknik direktör Sami Uğurlu'nun önemli rol oynadığına vurgu yapan Ümit Şengül, "Sami hocamızın takımı tanımasının çok büyük etkisi var. Oyuncu grubunu iyi tanıyor. Takıma neler yapılacağını biliyordu. O hamleleri yaptı ve bu noktalara geldik. Bu, Sami hocanın başarısı." değerlendirmesinde bulundu.