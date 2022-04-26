Kasımpaşa 9 yıl sonra kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasımpaşa 9 yıl sonra kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kasımpaşa 9 yıl sonra kazandı

Kasımpaşa, konuk olduğu Beşiktaş'ı 9 yıl sonra deplasmanda mağlup etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Kasımpaşa, konuk olduğu Beşiktaş'ı 9 yıl sonra deplasmanda mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk oldu. Kasımpaşa, devre arasında kadrosuna kattığı ve son haftalarda yıldızlaşan Jackson Muleka'nın 2, Ben Ouanes'in 1 golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş deplasmanında en son 2012-2013 sezonunda 3-1 galip ayrılmıştı.

Ligde son 7 haftada 6 galibiyet

Lacivert-beyazlılar Süper Lig'in son 7 haftasında 6 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 47 puanla 11. sırada yer aldı. Kasımpaşa, söz konusu maçlarda Göztepe, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Beşiktaş'ı mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırırken Haliç derbisinde ezeli rakibi Karagümrük'e boyun eğerek bu maçtan puansız ayrılmıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title