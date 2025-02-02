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Kasımpaşa 5-3 Galip Geldi, Teknik Sorumlu Sütlü'den Açıklamalar

Kasımpaşa 5-3 Galip Geldi, Teknik Sorumlu Sütlü'den Açıklamalar
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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Adana Demirspor'u 5-3 yendikleri maçın ardından oyunun duraklamalarının futbola etkisi hakkında konuştu ve yeni oyun anlayışlarının zaman alacağını belirtti.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, 5-3 galip geldikleri Adana Demirspor maçının ardından oyunun çok durmasının oynanan futbola da etki ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Kasımpaşa 5-3 galibiyetle sahadan ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Bu tarz maçların zor olacağını zaten biliyorduk. Ona göre de hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni bir oyun anlayışı, yeni bir felsefe, yeni bir diziliş ortaya koymaya çalışıyoruz. Yeni oyuncu grubuyla bir araya gelmeye başladık. Oyun adına yapmış olduğumu değişikler oyunculara yansırken bu bir zaman alacaktır. Oyuncularımıza çok tebrik ediyoruz, isteklerinden arzularından dolayı. Önümüzde hafta daha iyi bir Kasımpaşa gözlemleyeceğiz. Topun oyunda kalma süresinin, oyunun sürekli durmasının oyuna çok büyük etki ettiğini hep beraber gözlemliyoruz. Umarım daha dikkat ederler" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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