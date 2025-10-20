Eyüpspor, Kasımpaşa'yı 2-0 ile geçti

Haberler

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında ikas Eyüpspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Fevzi Erdem Akbaş üstlendi.

Ev sahibi Eyüpspor mücadeleye "Marcos Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Legowski, Serdar Gürler, Halil Akbunar, Thiam" ilk 11'iyle başladı. Konuk Kasımpaşa ise "Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Baldursson, Diabate, Cem Üstündağ, Ali Yavuz Kol, Fall, Kubilay Kanatsızkuş" ilk 11'iyle çıktı.

Maça pozisyonlar bularak başlayan Eyüpspor, 15'inci dakikada öne geçti. Orta alanda topla buluşan Legowski ilerleyerek rakip kaleye yaklaştı. Legowski, rakip yarı alanın ortasından pasını ceza sahasına koşu yapan Thiam'a aktardı. Penaltı noktasının solunda topla buluşan Thiam'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Kasımpaşa, topa hakim olarak başladı. Ali Yavuz Kol'un sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortaya Kubilay Kanatsızkuş kafayla vurdu. Top yan direkten oyun alanına geri döndü. İkinci yarının ilk 20 dakikasında gol sesi çıkmadı. Eyüpspor, 90+4'üncü dakikada ikinci golü buldu. Emre Akbaba ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Seslar pasını kale önündeki Umut Bozok'a aktardı. Umut Bozok'un rahat pozisyondaki şutunda top ağlara gitti: 2-0. Golün ardından son düdük çaldı ve Eyüpspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 8 yaparken Kasımpaşa 9 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
