Kasapoğlu, madalya kazanan güreşçileri tebrik etti Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, Macaristan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 50 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz, 76 kiloda altın madalya elde eden Yasemin Adar Yiğit ile 55 kiloda bronz madalya kazanan Bediha Gün'ü tebrik etti.

Başkent Budapeşte'de devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcuları kutlayan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Evin Demirhan Yavuz, Yasemin Adar Yiğit ve Bediha Gün'ü yürekten kutluyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Avrupa Güreş Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, organizasyonda mindere çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."