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Kasapoğlu, madalya kazanan güreşçileri tebrik etti

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Kasapoğlu, madalya kazanan güreşçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda altın madalya alan sporcular erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül ile 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 61 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ve 86 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Osman Göçen'i tebrik etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağın dalgalandırılması ve İstiklal Marşı'nın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kasapoğlu, "Elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran milli sporcularımıza gelecekte katılacakları uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Mehmet Kasapoğlu, Altın Madalya, Macaristan, Güreş, Spor, Haberler

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