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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nda milli sporculara güveniyor Açıklaması

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nda milli sporculara güveniyor Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda yer alacak milli sporculara güvenin tam olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nda yer alacak milli sporculara güvenin tam olduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 24 branşta, 137'si kadın, 185'i erkek toplam 322 milli sporcunun Türkiye'yi temsil edeceğini hatırlattı.

Milli sporcuların motivasyon ve heyecanlarının son derece yüksek olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Akdeniz Oyunları, sporcular için önemli bir seviye. Her sporcu bu tür organizasyonlarda ülkesini temsil etmeyi hayal eder, bu hedeflerle kendini yetiştirir. Türk sporunun son yıllarda birbirinden farklı branşlarda yakaladığı başarı grafiğinin Akdeniz Oyunları'nda da süreceğine inanıyorum. Sporcularımızın, onlara inanan bizleri, antrenörlerini, ailelerini, milletimizi hem alacakları madalyalarla hem de sergileyecekleri davranışlarla gururlandıracaklarına güvenim tamdır. Göğsünde ay-yıldızlı formayı taşıyan tüm sporcularımıza 19. Akdeniz Oyunları'nda başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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