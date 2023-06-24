Kaş'ta Uluslararası Megisti Yüzme Yarışı Heyecanı

Dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Kaş, yarın Uluslararası Megisti Yüzme Yarışı'na ev sahipliği yapacak. 16 ülkeden 193 sporcu, 7 kilometrelik parkurda Akdeniz'in masmavi sularında kulaç atacak. Yarışta down sendromlu özel bir sporcu da yer alacak.

Bu yıl 17'nci kez "Barış ve Dostluk" sloganıyla, her yıl olduğu gibi Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin sonunda düzenlenecek yarış için binlerce deniz tutkunu Kaş'a geliyor. Yarın start verilecek yarış için dünyanın dört bir yanından yüzücüler, Akdeniz'in masmavi denizinde kulaç atacak. Uluslararası sporcuları Türkiye'de buluşturan Rossist Event tarafından düzenlenen yarışın heyecanında akıntıya karşı mücadele etmek için gelecek 193 sporcu, komşu ülke Yunanistan'a en yakın kara parçası olan Megisti/Meis Adası'ndan Kaş'a yüzecek. Yarışta dünyada bir ilk gerçekleşecek ve down sendromlu özel bir sporcu yarışacak. Emrah Gökhan Kotan dünyada ilk kez 7 kilometre yüzerek bir ilki gerçekleştirecek. Kendisine Emre Deliveli eşlik edecek. Yarın saat 09.00'da başlayacak yarış, 7 kilometrelik parkurda gerçekleşecek.

Disiplin, konsantrasyon, özveri ve çok daha fazlasını gerektiren yarışta sporcuları 7 kilometrelik zor bir parkur bekliyor. Erken saatlerde başlayacak olan yarışa katılacak olan sporcuların 136'sı erkek, 57'si kadın. Akdeniz'in serin sularında akıntıya karşı kıran kırana geçecek yarışın yaş dağılımı ise şöyle: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40,44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+.