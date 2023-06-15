Kaş Belediyespor Kulübü Güreşçileri Madalyalarla Döndü

Kaş Belediyespor Kulübü güreşçileri, Okul Sporları Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan 1 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü. Antrenör Barış Alagöz, Sivas'ta 65 ilden 1600 sporcunun katıldığı şampiyonada Kaş Belediyesporlu sporcuların da mücadele ettiğini söyledi.

Kaş Belediyespor Kulübü güreşçileri, Okul Sporları Türkiye Güreş Şampiyonası'ndan 1 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü.

Antrenör Barış Alagöz, Sivas'ta 65 ilden 1600 sporcunun katıldığı şampiyonada Kaş Belediyesporlu sporcuların da mücadele ettiğini söyledi.

Takımdan, gençler A kategorisinde Ayşe Yeşildağ'ın 49 kiloda Türkiye üçüncüsü, Yarengül Karakurum'un 65 kiloda Türkiye ikincisi olduğunu aktaran Alagöz, gençler B kategorisinde ise Cemre Nisa Gümüş'ün 69 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde ettiğini bildirdi.

Alagöz, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a ve kulüp başkanı Salih Usta'ya takıma verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.