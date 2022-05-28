Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı - Haberler

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu.

Kınık Stadyumu'nda gerçekleştirilen güreşlerde 60 başpehlivan, 70 başaltı olmak üzere 800'ü aşkın güreşçi mücadele etti.

Finalde İsmail Balaban ile İsmail Koç karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin ardından puanlamayla üstünlük sağlayan İsmail Balaban, Kaş Belediyesi 1. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

Etkinliğe katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Balaban'a altın kemeri taktı, diğer sporcuları da tebrik etti.

Güreşte dereceye girenlere de ödüllerini Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Çelik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer verdi.

Etkinlik gelecek yıllarda devam edecek

Güreşlerin ağası ise 1 milyon 400 bin lira ile Arif Ardıç oldu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, kültürel değerleri ve tarihi varlıkları geleceğe taşımak için bugüne kadar önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki vatandaşların ata sporu yağlı pehlivan güreşlerini yıllardır özlemle beklediklerini dile getiren Ulutaş, "Geçmişte mahallelerimizde, düğünlerimizde bu tür etkinlikler yapılıyordu. Büyükşehir yasası sonrasında bunu bütünleştirmek, güreşleri bir organizasyonla taçlandırmak istedik. Bu başlangıcı birlikte yaptık. Bugünü bir milat olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra da sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerle Kaş yoluna devam edecek." diye konuştu.

Ulutaş, güreş etkinliğinin gelecek yıllarda da devam edeceğini bildirdi.

Etkinlik, ödül töreni ile sona erdi.