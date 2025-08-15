Kartepe'de Hazırlık Maçında Büyük Kavga

YENİ sezona Kartepe kampında hazırlanan 2'nci Lig'deki Fethiyespor ve 3'üncü Lig'de yer alan Söke 1979 Spor Kulübü'nün oynadığı hazırlık maçında büyük kavga çıktığı iddia edildi. Kartepe'de karşı karşıya gelen iki takım oyuncularının bir faul pozisyonu sonrasında sahada tekme tokat birbirine girmesi üzerine maçın yarıda kaldığı öğrenildi. Maçı yarıda bırakıp kamp yaptıkları aynı otele yönelen futbolcular arasındaki gerginliğin otelde de devam ettiği belirtildi. Sahada yaşanan kavga sonrası bazı futbolcuların burnunun kırıldığı iddia edildi. İki kulüpten de yaşanan olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor