Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal zirveye uçtu

Spor Haberleri

Kartal zirveye uçtu

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken puanını 10'a yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken puanını 10'a yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında DG Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak zirveye uçtu. Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak puanını 10'a yükselten siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'yı puan olarak yakalarken, averaj farkıyla rakibini geçti ve liderliği aldı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Muleka ile öne geçen siyah-beyazlılar, 29'da Weghorst'la farkı 2'ye yükseltti. İlk yarının sonlarında Muleka bir kez daha sahneye çıktı. 42. dakikada Masuaku'nun kullandığı kornerde omuzuyla topa vuran Demokratik Kongolu futbolcu farkı 3'e çıkaran isim oldu. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken 86. dakikada Dia Saba uzaktan çok sert bir şutla topu filelere gönderdi ancak bu gol Sivasspor'a yeterli olmadı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş tribünleri büyük coşku yaşarken, futbolcuları da 'Lider buraya' diyerek tribünlere çağırarak galibiyeti kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title