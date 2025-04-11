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Kartal Tesisleri'nde mutlu son

Kartal Tesisleri'nde mutlu son
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Trabzonspor'un İstanbul'da irtifak hakkına sahip olduğu kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alanda, Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzalanan protokol sayesinde bordo-mavili kulübe gelir sağlayacak projenin hayata geçirilmesi yolunda çok önemli bir adım atıldı.

Trabzonspor'un İstanbul'da irtifak hakkına sahip olduğu kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alanda, Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzalanan protokol sayesinde bordo-mavili kulübe gelir sağlayacak projenin hayata geçirilmesi yolunda çok önemli bir adım atıldı.

Konuyla ilgili Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu; kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alanda, Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzaladığımız protokol sayesinde yepyeni bir projenin hayata geçirilmesi yolunda çok önemli bir adım attık. Ayrıca; geçtiğimiz aylarda kulübümüze tahsisi tamamlanan, Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik arazi için de Emlak Konut GYO A.Ş. ile bir proje geliştirme konusunda anlaşma sağladık. Her iki projeyle ilgili tüm çalışmalar devam etmektedir. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal Tesisleri ve Akyazı projelerinden elde edeceğimiz gelirle; kulübümüzün ekonomik gücünün adeta çağ atlayacağına, Trabzonspor tarihine kazınacak çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz" denildi. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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