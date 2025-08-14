Kartal Kayra Yılmaz: Beşiktaş Kupalar İçin Mücadele Edecek

BEŞİKTAŞLI futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Kulübü her zaman kupalara layıktır. Sonuna kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Kartal Kayra Yılmaz maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak verdikleri reaksiyonun değerli olduğu belirterek, "Tabii istediğimiz gibi başlayamadık maça ama bazen böyle durumlar olabiliyor. Aslında iyi hazırlandık. Daha sonrasında gösterdiğimiz reaksiyon bizim için daha değerli. Daha sezonun başındayız, bunlara antrenmanlarda çalışıp en iyi şekilde düzeltip sezona devam etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'MAÇ MAÇ GİTMEMİZ GEREKİYOR'

Takım olarak hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Maç maç gitmemiz gerekiyor. Takım olarak, arkadaşlarımızla, hocalarımızla beraber bunun bilincindeyiz. Yolun sonuna kadar gitmek, final oynamak istiyoruz. Beşiktaş Kulübü her zaman kupalara layıktır" ifadelerini kullandı.

'NEREDE GÖREV VERİLİRSE OYNAMAYA HAZIRIM'

Yaklaşık üç sezondur kiralık olarak forma giydiğini hatırlatan Kartal Kayra, "Hocamın verdiği şansları en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Nerede görev verilirse orada oynamaya hazırım" dedi.

Ligde pazar günü oynayacakları maça odaklandıklarını da aktaran 23 yaşındaki futbolcu, "Önce lig maçına konsantre olup hazırlanacağız, ardından diğer maçları düşüneceğiz" şeklinde konuştu.

'NDİDİ ÇOK YENİ BİR TRANSFER'

Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi ile ilgili gelen soruya Kartal, "Ndidi çok yeni bir transfer. 2-3 antrenman yapma fırsatı bulabildik. Kendisi iyi bir oyuncu, biliyoruz. Umarım takıma da en iyi şekilde adaptasyon sağlayıp bize iyi şeyler katacağına inanıyorum" yanıtını verdi.