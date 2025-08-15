Kartal Kayra Yılmaz: 'Beşiktaş her zaman kupalara layıktır'

Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, UEFA Konferans Ligi'nde final oynamak istediklerini belirterek, "Biz yolun sonuna kadar gitmek istiyoruz. Final oynamak istiyoruz. Sonuna kadar kupanın talibiyiz. Beşiktaş kulübü her zaman kupalara layıktır" dedi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i 3-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların 24 yaşındaki futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçın başında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını aktaran Kartal Kayra, "Tabii ki bazen böyle durumlar olabiliyor. Maça iyi de hazırlanmıştık. Daha sonrasında gösterdiğimiz reaksiyon bizim için daha değerli. Eksiklerimiz var. Bunların bilincindeyiz. Daha sezonun başındayız. Bunlara antrenmanlarda çalışıp, en iyi şekilde düzeltip, sezona devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Beşiktaş kulübü her zaman kupalara layıktır"

Takım olarak adım adım ilerlemeleri gerektiğini vurgulayan Kartal, "Biz yolun sonuna kadar gitmek istiyoruz. Final oynamak istiyoruz. Sonuna kadar kupanın talibiyiz. Beşiktaş kulübü her zaman kupalara layıktır" ifadelerini kullandı.

"Maç maç hazırlanmamız gerekiyor"

Bu maçın ardından lige odaklanmaları gerektiğini ifade eden 24 yaşındaki oyuncu, "Önümüzde bir lig maçı var. Önce Eyüpspor maçına konsantre olup ona hazırlanacağız. Daha sonrasında Lausanne maçını düşüneceğiz. Maç maç hazırlanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kartal Kayra Yılmaz, farklı ekiplerde 3-4 sezondur kiralık oynadığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu sene tam anlamıyla hazır olduğumu düşünüyorum. Hoca bana nerede görev verirse ben orada oynamaya hazırım. Hem 6 hem de 8 numarada oynayabiliyorum."

"Ndidi iyi bir oyuncu"

İngiliz ekibi Leicester City'den transfer edilen Wilfred Ndidi'nin çok kaliteli bir oyuncu olduğunu sözlerine ekleyen Kartal Kayra, "Ndidi çok yeni bir transfer. 2-3 antrenman yapma fırsatı bulabildik. Kendisi iyi bir oyuncu, biliyoruz. Umarım takıma da en iyi şekilde adaptasyon sağlayıp bize iyi şeyler katacağına inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL