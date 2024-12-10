Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

İsrail tarihinin en büyük hava saldırısı

 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi

Hizbullah'ı endişelendiren fotoğraf! Dünyayı açık açık uyardılar

 Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

Milyonların beklediği asgari ücrete zamda kritik gün
Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka

61 yıllık rejimi deviren muhaliflerin yeni hedefi belli oldu

Kartal Kayra Yılmaz, Antalyaspor Maçında Cezalı

Kartal Kayra Yılmaz, Antalyaspor Maçında Cezalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un orta saha futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz, 4 sarı kart görmesi nedeniyle Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Cezası sona erdikten sonra Galatasaray maçında takımındaki yerini alabilecek.

Kayserispor'un orta saha futbolcularından Kartal Kayra Yılmaz, Antalyaspor'a karşı takımındaki yerini alamayacak.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 4 sarı kart gören Kartal Kayra, cezalı duruma düştü. Daha önce oynanan Beşiktaş, Adana Demirspor ve Rizespor maçlarında sarı kart gören Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor maçında da sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Statü gereği 4 sarı kart gördüğü için 1 maç ceza alan Kartal Kayra Yılmaz, bir sonraki hafta Kayseri'de oynanacak Galatasaray maçında takımındaki yerini alabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte Bahçeli'nin, DEM Partili Bakırhan'ı uzun uzun alkışladığı konuşması
img

İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Alevler Mardin'den görüntülendi
img

Özdağ'dan "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadri Gürsel kimdir? Halk Tv konuğu Kadri Gürsel kaç yaşında, nereli? Kadri Gürsel biyografisi! Ebu Muhammed Colani kimdir? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ 80. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 80. bölüm 2. fragmanı izle! Roblox ne zaman açılacak, açılacak mı? 10 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? 2025 Ocak asgari ücret ne zaman belli olur? Resmi Gazete bugün (10 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! NİSAN 2025 ARA TATİL: Okullar ne zaman tatil? İkinci ara tatil hangi tarihte başlıyor? Asgari ücret toplantısı bugün saat kaçta? 10 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE 10 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.