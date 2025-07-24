Kartal Kayra Yılmaz, 1067 Gün Sonra Beşiktaş Formasıyla Sahaya Çıktı

Kartal Kayra Yılmaz, 1067 Gün Sonra Beşiktaş Formasıyla Sahaya Çıktı
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Beşiktaş futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz, yaklaşık 3 yıl aradan sonra Shakhtar Donetsk maçında siyah-beyazlı formayı giydi. 24 yaşındaki futbolcu, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak oynadıktan sonra tekrar Beşiktaş'a döndü.

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz, bin 67 günlük aranın ardından siyah-beyazlı formayı Shakhtar Donetsk maçında tekrar sırtına geçirdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golü 40. dakikada Tammy Abraham'dan gelirken, 60. dakikada Rashica'nın yerine oyuna dahil olan Kartal Kayra Yılmaz ise yaklaşık 3 yıl sonra siyah-beyazlı formayı tekrar giydi.

Son olarak 21 Ağustos 2022 tarihinde Süper Lig'de Beşiktaş ile Karagümrük'e karşı mücadele eden Kartal Kayra, bin 67 günün ardından yine Dolmabahçe'de siyah-beyazlılar için ter döktü.

Kartal Kayra, 2022-2023 sezonunda Ümraniyespor, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ise Kayserispor'da kiralık olarak top koşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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