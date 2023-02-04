Kartal'ın 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu Spor Haberleri Sivasspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta sonra kaybetti. Sivasspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta sonra kaybetti. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasman karşılaştığı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlıların Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Kartal, ligde Galatasaray deplasmanında aldığı yenilgiden sonra oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Beşiktaş, söz konusu süreçte Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u yenerken, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile de berabere kalmıştı. Öte yandan ekim ayında yeniden Beşiktaş'ın başına geçen Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında Galatasaray'dan sonra ikinci mağlubiyetini Sivasspor'dan almış oldu. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

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