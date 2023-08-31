Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları binlerce vatandaşın katıldığı fener alayı ve Nilüfer konseriyle coşku içerisinde gerçekleşti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kimsenin umutsuz olmaması gereken bir zaman. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu vatanı kurduğunda silah arkadaşları ile birlikte çok zorluklardan geçti, Dumlupınar'daki bu savaş o zorluklardan biriydi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile taçlanmış oldu" dedi.

Kartal'da, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü; fener alayı ve Kartal Meydanı'nda düzenlenen konser ile şölene dönüştü. Başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel olmak üzere binlerce vatandaşın katılımıyla Kazım Karabekir Meydanı'nda başlayan fener alayı Kartal Meydanında son buldu. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşların söylediği marşlar eşliğinde tamamlanan yürüyüş sonrası ünlü sanatçı Nilüfer, Kartal Meydan'da kurulan etkinlik alanında sahne aldı. Binlerce vatandaş 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu okunan marşlar ve konserle yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bundan 101 yıl önce Afyon Kocatepe'de kararlar alındı, sarı saçlı mavi gözlü de Dumlupınar'da bu büyük zaferi kahraman silah arkadaşları ile birlikte bize armağan etti. Şartlar zor, emperyalizm ile mücadele ediyorsun, yedi düvelle mücadele ediyorsun ama Kuva-yi Milliye ruhunu o kadar iyi yakalamışsın ki, o ruhu yakalayabilene o ruhu hissedebilene aşk olsun. İçinde bulunduğun durum, şu anki şartlar zor ve sıkıntılı olabilir, ekonomik anlamda dar boğazda olabiliriz ama biz çok büyük bir ulus, çok büyük bir millet, çok büyük bir devletiz. O yüzden kimsenin umutsuz olmaması gereken bir zaman. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu vatanı kurduğunda silah arkadaşları ile birlikte çok zorluklardan geçti, Dumlupınar'daki bu savaş o zorluklardan biriydi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile taçlanmış oldu. Biz de Kartal'da Kuva-yi Milliye ruhunu komşularımızla yaşıyoruz yaşatıyoruz, coşkuluyuz, komşularımız da bu coşkuya bu ruha devam ediyor. Biz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık olmaya çalışıyoruz. Çok çalışmaya, hem ülkemiz için hem de ülkemiz için iyi şeyler olsun diye mücadele etmeye devam ediyoruz. Ülkenin iyiye gidebilmesi için o ruhu burada yaşatmaya gayret gösteriyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.