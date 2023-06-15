Kartal Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri Başlıyor

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin spor ile erken yaşta tanışmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri düzenliyor. Toplamda 11 farklı branşta verilecek eğitimler için kayıtlar 'www.kartal.bel.tr' üzerinden alınmaya başlandı.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün, çocuk ve gençlerin spor ile erken yaşta tanışmalarını, hayatlarında spora daha çok yer vermelerini ve yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacı ile "Spora Adım At Kartal'a Hareket Kat" sloganıyla başlattığı ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri için 'www.kartal.bel.tr' üzerinden kayıtları almaya başladı.

Toplamda 11 farklı branşta devam edecek ücretsiz kurslarda çocuklar, yaz tatillerini spor ile değerlendirerek ilerde yapmak istedikleri spor branşları ile ilgili profesyonel eğitim alacak ve gerekli teknikleri öğrenecek.

Cimnastik, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Futbol, Tenis, Masa Tenisi, Dans, Satranç, Akıl Oyunları ve Savunma Sporları dallarında çocuklara eğitimlerin verileceği spor kursları için 12 Haziran 2023'te başlayan kayıtlar, 20 Haziran 2023 tarihine kadar alınmaya devam edecek.

2012-2016 yılları arasında doğan Kartallı çocukların faydalanabileceği ücretsiz Yaz Spor Eğitimleri, hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında Şehit Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde verilecek.

Sinema gibi eğlenceli etkinliklerin de yer alacağı eğitim programının 1. Dönem Eğitimleri, 3 Temmuz-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında; 2. Dönem Eğitimleri, 31 Temmuz-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında ve 3. Dönem Eğitimleri ise 28 Ağustos-15 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.