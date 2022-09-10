Kartal Belediyesi'nden futbolun efsane ismi Metin Oktay'a vefa turnuvası

Kartal Belediyesi tarafından A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın efsanevi ismi Metin Oktay adına düzenlenen "Metin Oktay Kulüpler Arası U-12 Futbol Turnuvası" yapıldı. Gerçekleştirilen turnuvada çocuklar yeşil sahada ter döktü.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve KASK (Kartal Amatör Spor Kulüpleri) iş birliğiyle A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın efsanevi ismi Metin Oktay adına "Metin Oktay Kulüpler Arası U-12 Futbol Turnuvası" düzenlendi. 3 hafta sürecek olan turnuvada, 20'ye yakın takım ve 100'den fazla genç sporcu ter dökecek. Yakın zamanda yenilenerek faaliyete açılan Atalar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen futbol turnuvasında ilk düdük, bugün çaldı. Dört farklı gruba ayrılan takımlardan ilk ikiye girenler bir üst tura kalmaya hak kazanırken grup maçlarının ardından tek maçlı eleme usulü ile oynanacak turnuvanın çeyrek finali 24 Eylül Cumartesi, yarı final ve final maçları 25 Eylül Pazar günü yapılacak. Final maçının ardından düzenlenecek kupa töreni ile başarılı sporcular ve takımlar ödüllendirilecek.

"Metin Oktay Anısı'na maç yapacağız"

Yeşil sahada ter döken çocuklardan Can Karataş, "Çok güzel bir maç olsun. Herkese başarılar diliyorum. Rakiplerime de başarı diliyorum. Çalıştım, hazırlık maçlarına antrenmana çıktım. Burada şimdi güzel bir maç yapacağız. Metin Oktay Anısı'na maç yapacağız" dedi.

"Dün akşamdan beri heyecanlıyım, Kartal Belediyesi'ne teşekkür ediyorum"

Berke Berat Tejaner isimli çocuk, Kartal Belediyesi'ne teşekkür ederek "Maçta iyi olmayı düşünüyorum. İnşallah sakatlanmam diye düşünüyorum. Metin Oktay turnuvasında ter dökeceğiz. Dün akşamdan beri heyecanlıyım. Kartal Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tüm takımlara başarı dileyen Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Arda Savaş ise, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz bir turnuva, Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in göreve gelmesiyle beraber Atalar'daki bu toprak saha şu anda gördüğünüz yeşil sahalara dönüştü. Dolayısıyla aslında biz de bu yeşil sahayı birçok etkinlikle taçlandırmaya çalışıyoruz. Bugün ise burada Kartal'daki U12 takımlarının turnuvasına şahitlik edeceğiz. Tüm takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konu hakkında konuşan Kartal Çavuşoğlu Spor Kulübü Başkanı Nasıf Süleymanoğlu, "Bu kısmetse 2. senemiz oluyor. Geçen sene de yaptık. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in desteğiyle, Kartal Kulüpler Birliği ve Kartal Belediyesi Metin Oktay anısına turnuvaları geçen sene düzenledik. Çok güzel geçti" diye konuştu. - İSTANBUL