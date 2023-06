- Kartal Belediyesi'nden engelli vatandaşlara egzersiz desteği

Kartal'da engelli bireyler, Engelliler Spor Merkezi'nde buluşuyor

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, engelli vatandaşlar için Engelliler Spor Merkezi'nde proje başlattı. Kartal'da bulunan engelli vatandaşlar, Engelliler Spor Merkezi'nde uzman eğitmenlerle birlikte egzersiz derslerine başladı. Evlerinden alınan engelli bireyler, eğitimler sonrası yeniden evlerine bırakılıyor.

Kartal Belediyesi tarafından evlerinden alınarak Engelliler Spor Merkezi'ne getirilen engelli bireyler, uzman eğitmenler eşliğinde haftalık egzersiz programları yapıyor. Uzman beden eğitmenleri ile birlikte verilen eğitimde, engelli vatandaşlar hem sosyalleşiyor hem de hareket kabiliyetlerini artıran egzersizler gerçekleştiriyor. Engelli bireylere verilen eğitimlerin yanı sıra ailelerine de psikolog ve pedagog desteği sağlanıyor.

"Evinden alıp ders bitiminde evine bırakıyoruz"

Proje hakkında konuşan eğitmen Yaşar Bıçak, "Bu projenin amacı Kartal'da yaşayan engelli kardeşlerimizin spor yoluyla sosyalleşmelerini sağlamak. Zaten pandeminin de vermiş olduğu etki ile beraber birçok zaman evden çıkamadık. Bizler de engelli kardeşlerimize böyle bir proje yaparak hem onların sosyalleşmelerini sağlamak hem de hareket eğitimlerini daha da geliştirmek amacı güttük. Şu an 44 tane öğrencimiz var, 24 tanesi down sendromlu, 20 tane öğrencimiz ise otizmli. Hafta içi her gün saat 10.00 ile 16.00 arası eğitimlerimizi vermekteyiz. Bir öğrenci, bir hoca olmak üzere birebir eğitim vermekteyiz. Koşu bandı, bisiklet, step aerobik ve masa tenisi derslerimiz işliyoruz. Bunun yanı sıra ilerleyen zamanlarda resim, müzik ve aileleri de işin içine katarak Kartal Belediye Başkanımız liderliğinde güzel bir projeye imza attığımızı düşünüyorum. Biz ailelerin de hayatlarını daha kolaylaştırmak amacıyla servis imkanı sunuyoruz ve evinden alıp, ders bitiminde evine bırakıyoruz. Biz kardeşlerimizle derslerimizi yaparken, psikolog ve pedagog arkadaşlarımız ise ailelerle görüşme sağlıyor. Çünkü bu eğitimde hem öğrenci ve aileyle eş zamanlı bir şekilde eğitime devam etmemiz gerekmektedir" dedi.