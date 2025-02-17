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Karslı Milli Sporcular, Belgrad'dan Madalya ile Döndü

Karslı Milli Sporcular, Belgrad'dan Madalya ile Döndü
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Tuğba Toptaş, Balkan Şampiyonu olurken, Bahar Yıldırım Balkan 2'incisi olarak başarılı bir sonuç elde etti. Kars'ta sevinçle karşılanan bu başarı, atletizm alanında önemli bir temsilcilik sağladı.

Karslı milli sporcular Belgrad'tan madalya ile döndü. Milli sporculardan Tuğba Toptaş Balkan Şampiyonu olurken, Bahar Yıldırım ise Balkan 2'incisi oldu.

Mili takım adına 15 Şubat 2025 tarihinde Sırbistan'in başkenti Belgrad'ta düzenlenen Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'na Kars'tan Tuğba Toptaş ve Bahar Yıldırım katıldı. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası bin 500 metre de Tuğba Toptaş rakiplerini geçerek Balkan Şampiyonu oldu. 3 bin metre de ise Bahar Yıldırım Balkan 2'incisi olarak kürsüye çıktı. Milli sporcuların Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda aldığı başarılı sonuçlar Kars'ta sevinçle karşılandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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