Karslı atletler Türkiye Salon Şampiyonası'nda başarılı

Karslı atletler madalyaya doymuyor. İstanbul'da yapılan Türkiye Salon Şampiyonası'nda Toptaş Türkiye şampiyonu olurken, Atalay ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

17-18 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu'nda yapılan Büyükler Türkiye Salon Şampiyonasının ilk gününde bin 500 metre de Tuğba Toptaş, rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu olurken, Bahar Atalay ise Türkiye 3'üncü olarak kürsüye çıktı.

Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'nın 2'inci gün yarışmalarında Karslı atletler damgasını vurdu. 800 metre de Tuğba Toptaş Türkiye 2'incisi, Bahar Atalay ise 3 bin metre de Türkiye Şampiyonu oldu. Karslı atletlerin başarısı kentte sevinçle karşılandı.

Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'na Tuğba Toptaş ve Bahar Atalay Kars Atletizm Sahası'nda Antrenör Bahattin İnce nezaretinde hazırlanmıştı. - KARS