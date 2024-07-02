Karslı Atletler İzmir'de Madalyaları Topladı
İzmir'de düzenlenen Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası'nda Karslı atletler başarılı performans sergileyerek madalyalar kazandı. Bahar Atalay Türkiye Şampiyonu olurken, Tuğba Toptaş ve Utku Göler de ikincilik elde etti. Karslı atletlerin başarısı kentte büyük sevinç yarattı.
İzmir'de düzenlenen Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası'nda Karslı atletler yine madalyaları topladı.
29-30 Haziran 2024 tarihlerinde İzmir'de yapılan Büyükler ve U23 Türkiye Şampiyonası'na katılan Karslı atletlerden Bahar Atalay, büyük bayanlarda 5 bin metrede Türkiye Şampiyonu oldu.
Şampiyonaya katılan Tuğba Toptaş, 800 metre ve bin 500 metrede Türkiye 2'incisi ve Utku Göler ise 5 bin metre büyük erkekler de Türkiye 2'incisi olarak Kars'a madalya ile dönmeyi başardı.
Öte yandan Karslı atletlerin Avrupa ve Türkiye'de üst üst başarılı sonuçlar alması kentte de sevinçle karşılandı. - KARS