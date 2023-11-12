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Karslı atletler Balkan Kros Şampiyonası'ndan madalya ile döndü

Karslı atletler U20 Erkekler ve Büyük Bayanlar kategorilerinde Balkan Kros Şampiyonası'nda madalya kazandı. Utku Göler 2'nci, Bahar Aatalay ise 3'üncü oldu. Milli atletler başarılarının devam edeceğini söyledi.