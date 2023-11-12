Karslı atletler Balkan Kros Şampiyonası'ndan madalya ile döndü
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Karslı atletler U20 Erkekler ve Büyük Bayanlar kategorilerinde Balkan Kros Şampiyonası'nda madalya kazandı. Utku Göler 2'nci, Bahar Aatalay ise 3'üncü oldu. Milli atletler başarılarının devam edeceğini söyledi.
Karslı atletler Balkan Kros Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.
Bulgaristan Pirdop'ta düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda U20 Erkeklerde Utku Göler 6 kilometrede Balkan 2'inci olurken, Büyük Bayanlarda ise Bahar Aatalay 8 kilometre de Balkan 3'üncüsü oldu.
Şampiyonaya Kars'ta hazırlanan ve şampiyonadan Kars'a madalya ile dönen milli atletler, başarılarının devam edeceği sözünü verdi.
Karslı atletleri Balan Kros Şampiyonası'ndan madalya ile dönmesi kentte de sevinçle karşılandı. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor