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Karslı atletler Ankara'da madalyaları topladı

Spor Haberleri

Karslı atletler Ankara'da madalyaları topladı

Ankara'da düzenlenen '10 Kasım Atatürk'ü Anma Türkiye Şampiyonası'na katılan Karslı atletler, madalyaları topladı.

Ankara'da düzenlenen '10 Kasım Atatürk'ü Anma Türkiye Şampiyonası'na katılan Karslı atletler, madalyaları topladı.

Karslı antrenörler tarafından '10 Kasım Atatürk'ü Anma Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan atletler, Kasım Atatürk'ü Anma Türkiye Şampiyonası'nda 2 bin metre minik erkeklerde ferdi olarak Ömer Ayağ Türkiye 3. Takım olarak ta Türkiye 2., 2 bin metre yıldız bayanlarda ferdi olarak Elanur Aras Türkiye 4., Takım olarak Türkiye 3., Yıldız Erkekler Takım olarak Türkiye 4. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Öte yandan genç bayanlar kategorisinde yarışan Fatma Altun Türkiye Şampiyonu olurken, Genç erkeklerde ise Karslı atletler 4'üncüsü oldu.

Antrenörler Bahattin İnce, Kemal Yıldırım, Ceylan Kaya, Mahir Emir, İsmail Bağ, Bülent Orhangazi, Cengiz Doğukan ve Erhan Özkan nezaretinde yarışmalara hazırlanan Karslı atletlerin başarısı kentte de sevinçle karşılandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

10 Kasım Türkiye Ankara Haberler

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