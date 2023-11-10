Karşıyakalı Taraftarlar Yeni Stadyum İstiyor

Karşıyakalı taraftarlar, sosyal medya aracılığıyla her cuma günü saatler 19.12'yi gösterdiği #KarşıyakaStadınıİstiyor etiketiyle paylaşım yapacaklarını açıkladı.

Karşıyakalı taraftarlar, sosyal medyada dikkat çekebilecek bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılılar her cuma günü kulübün kuruluş yılını sembol eden saat 19.12'de sosyal medya aracılığıyla, #KarşıyakaStadınıİstiyor etiketiyle paylaşımlar yaparak seslerini duyurmak istiyor. Uzun yıllardır yeni bir stadyum talep eden Karşıyaka, bu bekleyişin ardından umutlu bir adım atmıştı ancak Karşıyaka İlçe Stadyumu'nun yıkılmasının ardından başlayan stadyum yapım süreci, 2014 ve 2017 yıllarında yapılan ihalelerin açılan davalar ve geciken süreç nedeniyle iptal edilmesiyle yarıda kalmıştı. Karşıyaka'nın stadyum arazisi, tam 8 yıldır atıl bir durumda bekliyor. Durum böyle olunca Karşıyakalı taraftarlar da sosyal medya üzerinden kampanya başlatma kararı aldı. - İZMİR