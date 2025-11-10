Karşıyaka, Zirveyi Kaybettiği Golsüz Beraberlikle İlk Defa İkinciliğe Geriledi
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenilmezliğini sürdüren Karşıyaka, deplasmandaki golsüz Ayvalıkgücü Belediyespor beraberliğiyle bu sezon ilk kez zirveyi kaybetti. İlk 6 haftada Uşakspor'la birlikte liderliği paylaşan, 3 haftadır ise zirvenin tek başına sahibi olan Kaf-Kaf Ayvalık'ta fren yaptı. Grupta oynadığı 10 maçta bileği hiç bükülmeyip tek namağlup takım olmasına rağmen son 6 haftada 3 beraberlik alan Karşıyaka, bu periyotta 6'da 6 yapan Kütahyaspor'a geçildi.
Yeşil-kırmızılılarda dün aynı saatte çıktığı maçta Uşakspor'u deplasmanda 4-0 yenen Kütahya 25 puana ulaşırken, 24 puanda kalan Kaf-Kaf bu sezon ilk kez puan farkıyla ikinciliğe geriledi. Karşıyaka sezonun ikinci haftasında Kütahyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Suni çim zeminde son 3 yıldır Play-Off oynayan rakibi Ayvalıkgücü önünde cezası nedeniyle forma giyemeyen yıldız golcüsü Yasin'i mumla arayan İzmir ekibinde haftalardır yedek kulübesini mesken tutan Hamza şans bulmasına rağmen etkili olamadı. Kaf-Kaf, cumartesi günü Play-Off potasındaki Denizli İdmanyurdu'nu ağırlayacağı maçta yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyecek.