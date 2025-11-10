Haberler

Karşıyaka, Zirveyi Kaybettiği Golsüz Beraberlikle İlk Defa İkinciliğe Geriledi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta namağlup olan Karşıyaka, deplasmanda Ayvalıkgücü ile 0-0 berabere kalarak zirvedeki yerini kaybetti. Kütahyaspor'un kazandığı hafta, Karşıyaka sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenilmezliğini sürdüren Karşıyaka, deplasmandaki golsüz Ayvalıkgücü Belediyespor beraberliğiyle bu sezon ilk kez zirveyi kaybetti. İlk 6 haftada Uşakspor'la birlikte liderliği paylaşan, 3 haftadır ise zirvenin tek başına sahibi olan Kaf-Kaf Ayvalık'ta fren yaptı. Grupta oynadığı 10 maçta bileği hiç bükülmeyip tek namağlup takım olmasına rağmen son 6 haftada 3 beraberlik alan Karşıyaka, bu periyotta 6'da 6 yapan Kütahyaspor'a geçildi.

Yeşil-kırmızılılarda dün aynı saatte çıktığı maçta Uşakspor'u deplasmanda 4-0 yenen Kütahya 25 puana ulaşırken, 24 puanda kalan Kaf-Kaf bu sezon ilk kez puan farkıyla ikinciliğe geriledi. Karşıyaka sezonun ikinci haftasında Kütahyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Suni çim zeminde son 3 yıldır Play-Off oynayan rakibi Ayvalıkgücü önünde cezası nedeniyle forma giyemeyen yıldız golcüsü Yasin'i mumla arayan İzmir ekibinde haftalardır yedek kulübesini mesken tutan Hamza şans bulmasına rağmen etkili olamadı. Kaf-Kaf, cumartesi günü Play-Off potasındaki Denizli İdmanyurdu'nu ağırlayacağı maçta yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
