Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi

TFF 3'üncü Lig lideri Karşıyaka, Bölgesel Amatör Lig ekibi Bigaspor'a 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider durumda bulunan İzmir temsilcisi Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Bigaspor'a iç sahada 1-0 mağlup olarak elendi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 45+2'nci dakikada konuk ekipten Arif Arslan attı. Maça yedek ve genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroyla çıkan Karşıyaka, ikinci yarıda aslarını sahaya sürse de skoru değiştiremeyip kupaya erken havlu attı.