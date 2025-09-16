Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa Yıldırımspor'u Konuk Ediyor

Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın Bursa Yıldırımspor'u konuk edecek.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın Bursa Yıldırımspor'la iç sahada karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibi, kupada ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, Bursa ekibi ise 1. Tur'da bir diğer İzmir temsilcisi olan Altay'ı eledikten sonra ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Mücadele öncesinde Karşıyaka, bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı 2 maçta 2 galibiyet elde ederken, Bursa Yıldırımspor da TFF 3. Lig 1. Grup'ta 1 galibiyet ve 1 beraberliğe imza attı.

Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekipte bu zorlu mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor.

"Kupada ilerlemek istiyoruz"

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür de kupada ilerlemek istediklerini ifade ederek, "25-26 kişilik kadromuz var. Eğer kupada ilerleyebilirsek, tüm oyuncularımızı resmi maçlarda oynatma şansımız da olacak. Bu oyuncular için de güzel bir şey. Herkesi hazır tutma adına da güzel bir şey. Yani bu amaçla, bu düşünceden dolayı kupada turu geçmek istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR