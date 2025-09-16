Haberler

Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa Yıldırımspor'u Konuk Ediyor

Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa Yıldırımspor'u Konuk Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Bursa Yıldırımspor ile karşılaşacak. İzmir'de oynanacak maçta, her iki takım da üst tura geçmek için mücadele edecek.

Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın Bursa Yıldırımspor'u konuk edecek.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın Bursa Yıldırımspor'la iç sahada karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibi, kupada ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, Bursa ekibi ise 1. Tur'da bir diğer İzmir temsilcisi olan Altay'ı eledikten sonra ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Mücadele öncesinde Karşıyaka, bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı 2 maçta 2 galibiyet elde ederken, Bursa Yıldırımspor da TFF 3. Lig 1. Grup'ta 1 galibiyet ve 1 beraberliğe imza attı.

Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekipte bu zorlu mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor.

"Kupada ilerlemek istiyoruz"

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür de kupada ilerlemek istediklerini ifade ederek, "25-26 kişilik kadromuz var. Eğer kupada ilerleyebilirsek, tüm oyuncularımızı resmi maçlarda oynatma şansımız da olacak. Bu oyuncular için de güzel bir şey. Herkesi hazır tutma adına da güzel bir şey. Yani bu amaçla, bu düşünceden dolayı kupada turu geçmek istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar Gazze'ye girdi

İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar girdi, patlamalar yaşanıyor
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti! Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Bir belediye daha el değiştiriyor
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti

Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçe başkanlığında yasak aşk skandalı: Video ve yazışmalar dava dosyasında

İlçeyi karıştıran yasak aşk skandalı: Video dava dosyasında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.