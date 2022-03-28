Karşıyaka yine geriye düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşıyaka yine geriye düştü

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
 - Güncelleme:
Karşıyaka yine geriye düştü

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ar arda 3 galibiyetle gözünü Play-Off yarışına çeviren Karşıyaka, evinde Çankaya Futbol Kulübü'yle 0-0 berabere kalınca başa döndü.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ar arda 3 galibiyetle gözünü Play-Off yarışına çeviren Karşıyaka, evinde Çankaya Futbol Kulübü'yle 0-0 berabere kalınca başa döndü. Rakibi önünde cumartesi günü fren yapan Karşıyaka pazar günü üst sıralarındaki takımların aldığı puanlarla geriye düştü. Grupta 37 puanla 11'inci sırada kalan İzmir temsilcisi, son 6 maç öncesi Play-Off hattının 10 puan gerisinde yer aldı. Karşıyaka, düşme hattının ise 7 puan üzerinde bulunuyor. Kalan haftalarda prestij mücadelesi verip ligi en iyi yerde tamamlamaya çalışacak yeşil-kırmızılı ekip pazar günü düşme hattındaki Modafen'le deplasmanda karşılaşacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Play Off, Çankaya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title