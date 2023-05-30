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Karşıyaka Yeni Sezon Yapılanması İçin Beklemede

Karşıyaka Yeni Sezon Yapılanması İçin Beklemede

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşamayan Karşıyaka, yeni sezon yapılanmasıyla ilgili beklemeye geçti. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın aceleci davranmayacağı öğrenildi.

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk hedefine bu yıl da ulaşamayıp sezonu tamamlayan Karşıyaka, yeni sezon yapılanmasıyla ilgili beklemeye geçti. Kadrosundaki 5 futbolcunun lig bitmeden ayrılıp, 10 ismin de sözleşmesinin bittiği, teknik direktör Erman Güraçar'ın da kontratının sona erdiği Karşıyaka, büyük oranda yeniden yapılanacak. Futbol şubesini yenilemesi beklenen, teknik direktörlük ve futbol direktörlüğü için de birçok ismi gündemine alan Başkan Turgay Büyükkarcı'nın aceleci davranmayacağı öğrenildi. Aynı ligdeki altıncı yılını geçirecek Karşıyaka'da taraftarlar ise yeni sezon yapılanması ve transferlerle ilgili bir an önce adım atılarak takımın temmuz ayına kadar hazır olmasını istiyor. Yeşil-kırmızılılarda ilk tarihi yarın olarak açıklanan olağan mali genel kurul yasal çoğunluk sağlanamayacağı için ikinci tarih olarak belirlenen 18 Temmuz'da düzenlenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

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