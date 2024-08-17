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Karşıyaka, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla hazırlanan Karşıyaka, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkan İlker Ergüllü, takıma takviyeler yapacaklarını ve yeni sponsor arayışlarında olduklarını belirtti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla hazırlandığı yeni sezon öncesi şimdiye kadar 9 transfer yapan Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, futbolda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Şampiyonluk tecrübeleri bulunan ligin önemli yıldızları ve takımda forma giyebilecek yaş kontenjanına takılmayan yetenekli gençleri bünyelerine kattıklarını vurgulayan Ergüllü, transfer çalışmalarının sürdüğünü de belirterek, "Emin adımlarla ilerliyoruz. Stoper, 8 numara ve 10 numara pozisyonlarına takviyeler yapacağız. O bölgeler için temasta olduğumuz oyuncular var. Görüştüğümüz isimleri de takıma katmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında tüm kulvarda iddialı takımlar kurduklarını dile getiren İlker Ergüllü, Pınar'ın isim sponsorluğundan çekilmesinin ardından basketboldaki yeni sponsor arayışları hakkında da açıklama yaparak, yurt içi ve yurt dışı maçları için iki ayrı sponsorla el sıkışma aşamasında olduklarını ifade etti. Futbolda yeni sezon hazırlıklarını İzmir'de sürdüren Karşıyaka yarın ikinci hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Somaspor'la karşılaşacak. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak. Kaf-Kaf ilk özel maçında yine 2'nci Lig'den Altınordu'yla 2-2 berabere kalmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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