Karşıyaka, yeni sezon formalarını tanıttı
TFF 3'üncü Lig'deki Karşıyaka, yeni sezon formalarını tanıttı. Formalar, kulübün futbol, voleybol ve yelkencilerinin katılımıyla sembol mekanlarda fotoğraf çekimleri yapılarak tanıtıldı.
İZMİR,
TFF 3'üncü Lig'deki köklü İzmir temsilcisi Karşıyaka, yeni sezon formalarını tanıttı. Yeşil-kırmızılıların yeni formaları sosyal medyada büyük beğeni aldı. Kaf-Kaf'ın yeni formalarının fotoğraf çekimleri kulübün futbol, voleybol ve yelkencilerinin katılımıyla ilçedeki sembol mekanlar Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, İnsan Hakları Anıtı ile Yelken Tesisleri'nde yapıldı.