Karşıyaka, yeni kadrosuyla iç sahada Amasyaspor FK'yı ağırlayacak
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni kadrosuyla sezona galibiyetle başlayan Karşıyaka, yarın Amasyaspor FK'yı iç sahada ağırlayacak. Kombine biletlerin satışı sürerken, maç biletleri dijital ortamda satışa sunuldu.
İZMİR,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni kadrosuyla sezona Eynesil Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek zirvede başlayan Karşıyaka, yarın 125 gün sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak. Yeşil-kırmızılı ekip ligin ilk iç saha maçında Amasyaspor FK'yı ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.
Kaf-Kaf'ta kombine biletlerin satışı sürerken, ilk kez dijital ortamda piyasaya çıkan maç biletleri maraton üst ve deplasman 75, maraton alt 100, numaralı 125, VIP A ve C 300, VIP B 500 TL'den satılıyor. Geçen sezonki kadrodan 22 oyuncuyu gönderen Karşıyaka yaptığı flaş transferlerle sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
SON GÜNDE 3 TAKVİYE DAHA
Karşıyaka, transferin son gününde Fatih Karagümrük'ten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Tatlı'yı kiralarken, Bergama Sportif'ten 22 yaşındaki gurbetçi sol bek Emre Can Heptazeler'le 2 yıllık, Alanya Kestelspor'dan 29 yaşındaki sol bek Fatih Çiplak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılılar, dış transferde 18 oyuncu takviyesi yapmış oldu.