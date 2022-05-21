Karşıyaka yasağı yine açacak - Haberler

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Karşıyaka yasağı yine açacak

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka yasağı yine açacak

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayıp yeni sezon öncesi iç transfere başlayan Karşıyaka, dış transfer için yine yasağı kaldırma yoluna gidecek.

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayıp yeni sezon öncesi iç transfere başlayan Karşıyaka, dış transfer için yine yasağı kaldırma yoluna gidecek. Geçen sezon başında borçlu olduğu 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanını ikna edip muvafakatname imzası alarak 5 yıl süren transfer yasağını geçici olarak kaldıran, devre arasında da yine aynı yöntemle takviye yapan Kaf-Kaf, yaz döneminde tekrar yasağı kaldırmakla uğraşacak.

Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşen borcunun olduğu birçok eski futbolcusunun alacağını paralarının yüzde 50'sini ödeme karşılığında kapatan Karşıyaka'nın yasak kapsamındaki borcunun azaldığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılılar, yeni sezon öncesi transfer yasağını bu kez tamamen kaldırıp kulübün önünü açmak için görüşmeler yapacak. Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar, yönetimden defans, orta saha ve özellikle forvete direkt oynayacak nokta takviyeler istiyor.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Haberler

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