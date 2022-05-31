Karşıyaka yakın takipte - Haberler

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Karşıyaka yakın takipte

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka yakın takipte

TFF 3'üncü Lig'de sezonu 7 Mayıs'ta tamamlayan Karşıyaka, liglerdeki Play-Off maçlarını yakından takip etti.

TFF 3'üncü Lig'de sezonu 7 Mayıs'ta tamamlayan Karşıyaka, liglerdeki Play-Off maçlarını yakından takip etti. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Erman Güraçar'ın ekibi, liglerdeki Play-Off etabında transfer listesinde yer alan isimlerin son durumlarını gözlemledi. Karşıyaka'da futbol şube yönetimi de 2'nci Lig'de pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Bodrumspor ile Teco Karacabey Belediyespor arasında oynanan final maçını izledi. Takıma ilk 11'de direkt oynayacak birkaç nokta takviye yapıp, kadroya gelecek vaad eden gençleri de kazandırmak isteyen İzmir temsilcisinde dış transfer önümüzdeki günlerde başlayacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Play Off Mayıs Spor Haberler

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