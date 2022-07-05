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Karşıyaka'ya transferde rakip çıktı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka'ya transferde rakip çıktı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Altınordu'dan sağ kanat Altar Han Hidayetoğlu'na talip olurken, genç futbolcuyu 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'un da istediği öğrenildi.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Altınordu'dan sağ kanat Altar Han Hidayetoğlu'na talip olurken, genç futbolcuyu 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'un da istediği öğrenildi. Geçen sezon kiralık olarak Isparta 32 Spor'da görev yapan 21 oyuncu konusunda son kararı Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın vereceği bildirildi.

Altınordu'dan geçen sezon Aykut'u geçen hafta ise Polat'ı kiralayan yeşil-kırmızılılar, yine kiralık olarak almak istediği Altar Han transferinde beklemeye geçti. Altar Han geçen sezon 2'nci Lig'de Isparta ekibinde 15 maçta 4 gol kaydetti. Genç futbolcu, Teknik Direktör Erman Güraçar'ın Niğde Anadolu FK'dan öğrencisiydi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Altınordu Karşıyaka Spor Haberler

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