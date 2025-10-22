Karşıyaka'ya Hakan Safi'den Sponsorluk Desteği İddiası

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26 yıllık isim sponsorunu kaybettikten sonra son iki sezondur sponsorsuz kalan Karşıyaka'da Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi'nin takıma destek vereceği iddiası heyecan yarattı. Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığında yöneticilik yapmasına rağmen ligde Beşiktaş ve Kocaelispor'a da holdingi aracılığıyla reklam katkısı sağlayan Safi'ye Karşıyaka'ya sponsor olması için teklif götürüldüğü öğrenildi. Hakan Safi'nin İzmir'in ve Basketbol Süper Ligi'nin en köklü kulübü Karşıyaka'ya destek verme fikrini değerlendirme aşamasında olduğu iddia edildi. Hakan Safi, sezon başında futbolda A Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan Fenerbahçe'ye kazandırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor