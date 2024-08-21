Karşıyaka'ya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sponsorluk desteği iddiaları yalanlandı

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

İZMİR'in futbol, basketbol ve voleybol liglerindeki temsilcisi Karşıyaka'ya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sponsorluk desteği vereceği iddiası camiada dilden dile dolanırken Başkan İlker Ergüllü yeni bir açıklama yaparak dedikoduları yalanladı. İlk açıklamasında sponsorluğa açık kapı bırakan Ergüllü, somut bir girişim olmadığını söyleyerek, Süper Lig'deki olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından böyle bir olayın gündeme gelmediğini belirtti. İlker Ergüllü, Ali Koç iddialarıyla ilgili, "2-3 gündür sponsorluk iddiaları dolanıyor. Ali Koç gibi bir iş insanının desteğinden onur ve gurur duyarız. Ancak Göztepe maçından sonra böyle bir olayın gündeme geldiği doğru değil. Şu an için somut bir görüşme veya girişim yok" açıklamasını yaptı.