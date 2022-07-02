Karşıyaka'ya Brezilyalı smaçör Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde geçen sezon Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından AEL Limassol forması giyen smaçör Franciele Stedile ile anlaştı. Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde geçen sezon Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından AEL Limassol forması giyen smaçör Franciele Stedile ile anlaştı. Yeşil-kırmızlı kulüpten 31 yaşındaki Brezilyalı voleybolcu ile ilgili yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Franciele. Geçen sezon AEL Limassol takımında forma giyen 1991 doğumlu smaçör Franciele Stedile Karşıyaka'mızda. Kendisine hoşgeldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Kıbrıs Rum Kesimi Karşıyaka voleybol Sigorta Spor Haberler

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