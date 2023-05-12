Karşıyaka'ya altyapı tesisleri müjdesi

Karşıyaka, Mavişehir'deki 100 dönümlük araziye 3 yıldır yapmayı planladığı altyapı tesisleri konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle alanın tahsisini yapmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Altyapı tesisi hayata geçtiğinde 5 branşta her gün 3 bin çocuk ve genç spor yapacak.

Yeni stat hayali bir türlü gerçekleşmeyen Karşıyaka, Mavişehir'deki 100 dönümlük araziye 3 yıldır yapmayı planladığı altyapı tesisleri konusunda ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle alanın tahsisini yapmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Bakan Kasapoğlu, Göztepe'ye İnciraltı'nda tahsis edilen 33 dönümlük amatör branşlar yerleşkesinin ardından Karşıyaka'ya da uzun süredir beklediği müjdeyi verdi.

Karşıyaka, daha önce ilk kez 2011 yılında stat yapmak için de girişimde bulunduğu araziye İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'yla birlikte geliştirilen projede standart boylarda 1 adet doğal çim, 1 adet sentetik çim saha, 2 adet küçük sentetik çim saha, 6 tenis kortu, 3'er basketbol ve voleybol sahası, tribünler, soyunma odaları ve kafetarya yapmak için kolları sıvayacak. Altyapı tesisi hayata geçtiğinde 5 branşta her gün 3 bin çocuk ve genç spor yapacak.