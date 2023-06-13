Karşıyaka Voleybol Takımı Kadrosunu Güçlendirdi
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Karşıyaka Voleybol Takımı, yeni sezon kadrosunu büyük oranda netleştirdi. İç transferde 10 oyuncuyla anlaşan takım, dış transferde de 3 yeni ismi kadrosuna dahil etti.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde Karşıyaka, üst üste hamlelerle yeni sezon kadrosunu büyük oranda netleştirdi. Antrenör Reşat Yazıcıoğulları yönetiminde yola devam edecek Kaf-Kaf, iç transferde Franciele Stedile, Tuğçe, Bengü, Secem, Ilgaz, Sude, Eda, Zümrüt, Selen Naz ve Aleyna'yla anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılı ekip dış transferde ise daha önce 2021-2022 sezonunda da takımda forma giyen Çağla Cinan'ın yanı sıra Brezilyalı 30 yaşındaki smaçör Gabriela da Silva, 18 yaşındaki smaçör Şevval Acıbal ve 25 yaşındaki pasör Gizem Koçak'ı kadrosuna dahil etti.- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor