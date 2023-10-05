Karşıyaka Voleybol Şube Yönetimi Yabancı Oyuncularla Yollarını Ayırdı

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde sezona günler kala 2 yabancı oyuncusuyla da yollarını ayıran Karşıyaka'da alınan karar ve şube bütçesinin azaltılacağı iddialarına sosyal medyada taraftarların tepkileri üzerine şube yönetimi açıklama yaptı. Açıklamada yabancılarla ilgili kararların uzun zamandır değerlendirilip teknik ekibin raporuyla alındığı, şube bütçesinin ise azalmayıp aksine arttırılmaya çalışıldığı açıklandı.

"Sosyal medyada yer alan birtakım haberler üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur" diyen açıklamada, "Hazırlık sürecinde yapılan değerlendirme sonucu teknik ekibimizin raporları doğrultusunda yönetim kurulumuz yabancı sporcularımız ile yolları ayırma kararı almıştır. Bu karar, daha iyi oyuncuların alınması ve ileride oluşacak transfer fırsatlarını değerlendirmek için alınmıştır" denildi.

Açıklamada, "Karşıyaka Spor Kulübü'nün tüm branşlarında olduğu gibi voleybol takımımızın da hedefi çıkacağı her müsabakada galip gelmek ve mutlu sona ulaşmaktır. Yeni yönetimimizde bu anlayış ile göreve gelmiştir. Yeni yönetimimiz altyapısındaki başarıyı ve yetiştirici kulüp olma alışkanlığını arttırarak devam ettirme karalılığındadır. Amacımız daha önce voleybol ile tanışmamış daha fazla Karşıyakalı kızlarımızı voleybol ile tanıştırmaktır. Güçlü altyapımız ile teknik ekibimiz raporu doğrultusunda gerekli görülürse takımımıza katkı yapacak sporcu transferleri gündemimizde daima olacaktır. Yapılacak yerinde takviyeler ile hedeflerimizde hiçbir şaşma olmadan yürümeye devem edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

ALTYAPIYA BEDELSİZ KOMBİNE

"Milli takımlarımıza daha fazla sporcular yetiştirmek, altyapısından A takıma çok sayıda sporcu çıkartmak ve yerli ve milli sporculardan oluşan bir takım olmak en büyük hedefimiz ve isteğimizdir" şeklinde devam eden voleybol şube yönetimi açıklamasında, "Sezon başında belirlediğimiz voleybol bütçemizde en ufak bir değişiklik yapmadan, aksine bütçemizi arttırma çalışmaları yapıyoruz. Karşıyakalı çocuklar her zaman olduğu gibi tribünlerdeki yerlerini ücretsiz olarak alacaklardır. Voleybolu tabana yaymak ve çocuklarımıza sevdirmek en büyük idealimizdir. Yapılan VIP bilet çalışması kulübümüze gelir kazandırmak ve çocuklarımızı ağırlamak için yapılmış yeni bir planlamadır. Ayrıca kulübümüz, altyapı sporcularına kombine biletlerini bedelsiz olarak verecektir" cümleleri kullanıldı.

REŞAT YAZICIOĞULLARI İLE YOLA DEVAM

Karşıyaka voleybol şube yönetimi, Antrenör Reşat Yazıcıoğulları'na sonuna kadar güvendiklerini de belirterek açıklamayı şu şekilde noktaladı:

"Reşat Yazıcıoğulları ve ekibi kulübümüz için her branşın teknik ekibi gibi çok değerli ve güven duyduğumuz bir ekiptir. Voleybolun daha iyi yerlere gelebilmesi, hedeflerimize ulaşabilmek için teknik ekibimizin özverili çalışmaları devam etmektedir. Göreve geldiğimiz günden itibaren yönetim olarak tüm sporcu ve teknik ekibimizin biriken tüm ödemelerini eksiksiz olarak ödedik. Tüm ekibin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak, altyapıya çok önem veren bir anlayıştayız. En büyük amacımız; camiamıza yeni bir altyapı spor salonu daha kazandırmaktır. Taraftarlarımızın yeni yönetime sabır ve anlayışı ile destek olmasını bekliyoruz. 8 Ekim Pazar günü başlayacak olan sezona büyük bir motivasyon ve azim ile hazırlanıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."